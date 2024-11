Gaeta.it - MartinoRossi SpA presenta novità sostenibili al Food Ingredients Europe di Francoforte

SpA, azienda leader nella produzione di farine e ingredienti funzionali, si prepara ad affrontaredal 19 al 21 novembre. Questo evento rapun'importante occasione per il settore dell'ingredientistica enon deluderà le aspettative. Con un ampio assortimento di soluzioni innovative, l'azienda mira a soddisfare le nuove esigenze dei consumatori.La partecipazione diL'eventoè considerato uno dei più rilevanti a livelloo, specialmente per coloro che operano nel campo della produzione alimentare.SpA, con sede a Cremona, sicon un'offerta studiata per attrarre l'attenzione degli operatori del settore. Durante la fiera sarà possibile scoprire in anteprima i nuovi concentrati proteici e i testurizzati proteici chemical-free.