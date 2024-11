Giornalettismo.com - Ma lo sapete quanto interessa a Musk che stiate abbandonando X?

Nelle ultime ore, moltissimi tra cantanti, attori e giornalisti italiani hanno deciso di inscenare una polemica “social” contro Elonscegliendo la strada dell’abbandono della piattaforma X. Una scelta figlia delle ultime polemiche, con l’imprenditore sudafricano – appena nominato da Donald Trump a capo del D.O.G.E. (Dipartimento per l’efficienza governativa) – che si è scagliato contro i giudici italiani (per le questioni legate al trasferimento e trattenimento dei migranti in Albania, ricevendo anche la risposta piccata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Uno scontro istituzionale via social, condito anche da dichiarazioni ondivaghe da parte del governo italiano. Abbandono di X per “colpa” di, ma è giusto? Da Piero Pelù a Elio e le Storie Tese, passando per Nicola Piovani, Vinicio Marchioni e Milena Gabanelli.