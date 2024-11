Lanazione.it - Lucignano: domenica doppio appuntamento culturale tra teatro e tradizione enogastronomica

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 novembre 2024 –traLa grande festa dell’olio nuovo tra la Sala consiliare e il Chiostro di San Francesco. AlRosini lo spettacolo per il Calcit del gruppo “Bettolle in rosa” Il Comune dipropone una giornata ricca di eventi per celebrare l'arte e le eccellenze del territorio. Due iniziative imperdibili animeranno il pomeriggio di17 novembre, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di vivere momenti di cultura e convivialità. Alle ore 17:00, presso ilRosini, il gruppo tutto al femminile Bettolle in Rosa presenta lo spettacolo teatrale “Col Senno di poi”. Questo progetto, nato con l’intento di sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica e sull’importanza della diagnosi precoce, porta in scena un racconto intimo e profondo sul valore della vita e della resilienza.