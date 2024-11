Oasport.it - LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup in DIRETTA: Garbin si affida alla n.4 del mondo nel secondo singolare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMODIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL DOPPIO DI BJK CUP11.10 Elisabetta Cocciaretto ha vinto il primo set contro Ena Shibahara per 6-3 in 55 minuti di gioco. Al termine di questa partita entreranno in campoper la sfida tra le numero 1.9.13 Comunicate le scelte dei due capitani per quest’incontro di BJK Cup 2024. Come da previsione Tathianasia Jasmine, numero 4 del. Per ilscenderà in campo Moyuka, numero 114 del ranking WTA.9.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregoriotestuale deldi, quarto di finale della Billie Jean King Cup 2024.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenutitestuale deldi, quarto di finale della Billie Jean King Cup 2024 in scena a Malaga (Spagna).