Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: brillano Curtis e Mora, attesa per i 200 stile libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 Inizia la finale B dei 200 rana femminili, ecco la lista di partenza.1 588629 LUCCHESI Lisa 2006 ITA Tirrenica2’29.572 412569 CAVAGNOLI Vanessa 2001 ITACl.Azzurra 91 – BO 2’29.163 619876 TOGNI Ilaria 2004 ITA GIS Gest.Imp.Sp – C.franc 2’28.654 575249 PACE Alessandra 2002 ITA Livorno Aquatics Asd 2’28.295 828490 CREPALDI Giorgia 2007 ITA LibertasNovara asd 2’28.376 636861 FIORINI Elisa 2003 ITA Rari Nantes Ala 2’28.727 713838 MATI Irene 2006 ITA Rari Nantes Florentia Asd 2’29.548 763059 LEONI Giulia 2007 ITA Canottieri Baldesio 2’29.6218.51 VINCE FUSCO! Gran gara: il classe 2000 sfrutta il crollo fisico di Mancini per prendersi il titolo nazionale, facendo segnare il terzo tempo più rapido di sempre nella distanza in chiave italiana.