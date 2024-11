Quotidiano.net - L’inflazione ricomincia a correre. Bruxelles taglia il Pil dell’Italia

L’effetto Trump già è arrivato in Europa. Costringendo la Commissione Europea a rivedere al ribasso le stime della crescita. Un taglio che ha colpito in particolare le stime per l’Italia, che a fine anno non dovrebbe superare lo 0,7%, (a maggio la previsione era dello 0,9%) per poi oscillare fra l’1 e l’1,2% fra il 2025 e il 2026. Numeri, in ogni caso, al di sotto di quelli messi nero su bianco dal governo nel Documento Programmatico di Bilancio e che, quindi, potrebbero avere un effetto anche sul calcolo del deficit. Le stime, del resto, sono in linea con quelle fatte circolare ieri dal Centro Studi della Confindustria che, nella tradizionale congiuntura flash, sottolinea che a fine 2024, "l’economia italiana sarà sostenuta dai servizi e dal taglio dei tassi, ma l’industria resta in difficoltà".