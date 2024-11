Sport.quotidiano.net - La Teodora sfida Vicenza. Out Gabrielli e Pirro

Settimana di euforia per l’Olimpiadopo il successo nel derby di sabato contro il Cesena che guidava la classifica a punteggio pieno, con la prestazione-record di Ilaria Casini, autrice di 38 punti (record all time per le squadre di Ravenna in epoca di rally point system) che hanno messo in luce la sua completezza, essendo capace di attaccare sia la palla alta che quella veloce e di poter dare una mano alla ricezione, caratteristica insolita per gli opposti. "La partita contro il Cesena – analizza coach Rizzi – ci ha fatto capire altre possibilità di gioco, particolarmente utili nel nostro momento di emergenza". Con queste parole Rizzi si riferisce all’impiego dell’opposto in ricezione, ma anche al contributo sistematico dato in battuta, ricezione e difesa, nei giri in seconda linea dei rincalzi Toppetti e Piraccini e dall’alternativa in regia di Dezi Nika.