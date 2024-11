Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 17 novembre: Lorenzo indaga su Catalina e Pelayo, Alonso media con gli scioperanti

Leggi su Movieplayer.it

di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda domenica 17su Rete 4 alle 19.40: domani sera Don Romulo consiglia addi negoziare sullo sciopero. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand suset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Manuel scopre che Abel conosceva già la sua relazione con Jana, ma non ne aveva mai parlato apertamente. Il conte de Ayala fa un regalo a Petra come segno del suo affetto e le .