Italia-Francia Spalletti | Nella mia gestione sbagliata solo la partita con la Svizzera

“Non so qual è il mio bilancio, penso che si siauna, quella con la. Quella è la cosa a cui faccio riferimento, mi reputo responsabile di una sconfitta, per cui abbiamo cercato di fare cose differenti. Si tratta di una, le altre bene o male sono state partite come tante, poi non dimentichiamoci mai degli avversari che abbiamo davanti. Abbiamo affrontato squadre fortissime. Quella sconfitta non me la fa dimenticare niente e nessuno, neanche una qualificazione al Mondiale. Per certi versi fa bene anche portartela un po’ dietro, bisogna ricordarsi che se non fai le cose per bene la sassata è sempre dietro l’angolo”. Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionalena, Luciano, alla vigilia del match decisivo per il primo posto del girone di Nations League contro la: “Kean è possibile che sia della, è in grande condizione, è bravo ad attaccare negli spazi larghi, è bravo a fare la boa.