Calciomercato.it - Gran Galà del Calcio: da Barella a Calafiori passando per Inzaghi e Lotito, l’elenco dei premiati

Leggi su Calciomercato.it

Dal calciatore dell’anno alla Top11 della stagione 2023/2024. L’evento si terrà a Villa Egidio di Borgo Grappa lunedì 18 novembreÈ tutto pronto per ildel, evento di punta della 13esima edizione del ‘Festival delItaliano’ in programma lunedì 18 novembre a Villa Egidio di Borgo Grappa (Latina).deldeimercato.itDa Provedel a Dimarco, dae Gasperini, eccocompleto deiper quanto riguarda il campionato di Serie A:PREMI LEGA SERIE A – STAGIONE 2023/2024Miglior PortiereIvan ProvedelMiglior DifensoreFederico DimarcoMiglior CentrocampistaNicolòMiglior AttaccanteGianluca ScamaccaCalciatore Dell’AnnoRiccardoGiovane Dell’AnnoLorenzo LuccaGol Dell’AnnoFederico Dimarco (Inter-Frosinone 2-0 12/11/2023)Micheal Folorunsho (Verona-Juventus 2-2 17/02/2024)Procuratore Dell’AnnoRomualdo CorvinoGiovane Procuratore Dell’AnnoEsse Sports Agency SrlAllenatore Dell’AnnoSimoneGian Piero GasperiniGiovane Allenatore Dell’AnnoRaffaele PalladinoResponsabile Settore Giovanile Dell’AnnoFrancesco PalmieriResponsabile Area Scouting Dell’AnnoDario RossiClub Dell’AnnoAtalanta BergamascaSrlPresidente Dell’AnnoClaudioDirigente Sportivo Dell’AnnoSean SoglianoDirettore Sportivo Dell’AnnoTony D’AmicoGiovane Direttore Sportivo Dell’AnnoRoberto GemmiGennaro DelvecchioTeam Manager Dell’AnnoCarmine RussoResponsabile Comunicazione Dell’AnnoAlessandro FerrariAddetto Stampa Dell’AnnoGianni CastaldiGestione Social Dell’AnnoGenoa Cricket and Football Club SpaEsordiente Dell’AnnoGaetano OristanioRivelazione Dell’AnnoDaniel MaldiniGianluca GaetanoSquadra che ha giocato con più giocatori italiani AC Monza SpaPremio alla Carriera Roberto ScarnecchiaDa Carnesecchi a Darmian e Politano, la Top 11 della Serie A 2023/2024Stilata anche la Top 11 della Serie A, sempre per quanto riguarda la stagione 2023/2024.