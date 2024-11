Gqitalia.it - Gli straordinari è un romanzo che ci legge dentro

A settembre è uscito unche sta circolando un bel po' tra pagine social, librerie e passaparola. Si intitola Gli(Mondadori) ed è l'esordio del giornalista culturale Edoardo Vitale (romano, nato nel 1989). C'è una cosa che si sente dire spesso a proposito del libro, forse perché è un dato importante: Gliè uno dei pochi romanzi italiani contemporanei ambientato nel presente (e non, per esempio, in un passato aspro e romanticizzato), e intercetta in maniera incredibilmente sottile i desideri e le ansie di una generazione a cui si chiede di diventare adulta nel mezzo di una crisi così profonda e diffusa da mettere in dubbio la possibilità del futuro.