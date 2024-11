Giornata internazionale contro la violenza sulle donne | perché si celebra il 25 novembre

Leggi su Open.online

Il 25di ogni anno silaper l’eliminazione della. Non è una data scelta a caso, e non dovrebbe essere soltanto una ricorrenza. È stata istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. E segna l’inizio dei «16 giorni di attivismo sulladi genere» che precedono lamondiale dei diritti umani, il 10 dicembre, promossi nel 1991 dal Center for Women’s Global Leadership (CWGL). Ciò significa che laleè riconosciuta a livellocome una violazione dei diritti umani. Più nello specifico, perlesi intende «qualsiasi atto didi genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata», si legge nella dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993.