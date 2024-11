Gaeta.it - Genova sarà la sede dell’Adunata Nazionale degli Alpini del 2026: una celebrazione attesa da 25 anni

Nelsi preparerà ad accogliere l'Adunata, una tradizione annuale che richiama migliaia di partecipanti da tutta Italia. Questa manifestazione, di grande rilevanza per glie i loro sostenitori, rappresenta un momento di commemorazione e di festa. La decisione è stata comunicata dal Consiglio Direttivo, in un incontro tenutosi a Milano, dopo aver valutato diverse candidature, tra cui Brescia e Matera. L'anno prossimo, l'Adunataospitata a Biella, quindi l'per quella successiva si fa ancora più intensa.e il suo legame con gliLa scelta dicomeper il prossimo incontroè un riconoscimento significativo per la città. Diverse cariche istituzionali, in particolare il sindaco Marco Bucci, hanno espresso il loro entusiasmo per l'evento, evidenziando come il legame trae il corporappresenti valori di dedizione, solidarietà e amore per la patria.