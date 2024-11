Iltempo.it - "Di fronte al male non sa odiare": Feltri, lettera aperta al padre di Giulia Cecchettin

Caro, le scrivo da. Ho seguito con apprensione la tragedia che ha travolto la sua povera famiglia. Prima come cronista e poi come uomo. E quando dopo indagini, pedinamenti, sospetti è venuto fuori che il ragazzo con cui dividevate il desco nei giorni di festa, e che veniva a trovarvi la sera proferendo promesse d'amore, aveva preso sua figlia in un novembre misero come questo e l'aveva brutalmente uccisa, ho tremato. Ho vacillato. Mi sono tenuto stretto alla seggiola perché tantonon si tollera e neppure si scrive sul giornale. Guardavo le foto die pensavo al dolore soffocante di lei, rimasto solo con due figli da crescere e cui far credere che il mondo avesse ancora un senso. Anch'io, lo sa, mi sono trovato vedovo e solo con due gemelle neonate, ma una malattia aveva portato via la mia giovane moglie, non un demone con la faccia da studente e il sorriso da impiegatino delle poste.