Oasport.it - Cricket, l’Italia surclassa Singapore e chiude al secondo posto la tappa della Challenge League in Uganda

Leggi su Oasport.it

le proprie fatiche con una vittoriadelnel Gruppo BICC2023-2026: nell’ultimo matchprima, andata in scena ad Entebbe, in, gli azzurri dominano controe portano a casa il successo con lo score di 120/2 (15.4)-118 (27.2), imponendosi per 8 wickets.Nell’altro match del raggruppamento, invece, i padroni di casa dell’passeggiano contro il Bahrein, vincendo nettamente e certificando così il primato nel raggruppamento in vista delle prossime due tappe, che andranno a definire la graduatoria finale.In virtù di questi risultati, infatti, l’da sola in vetta a quota 9, mentre Italia ed Hong Kong Cina terminano con 7 punti, con gli azzurri secondi per il miglior Net Run Rate nei confronti degli asiatici.