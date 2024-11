Ilgiorno.it - Crac Bames. Ex dipendenti mobilitati anche in Appello

"Ci siamo ancora e siamo pronti ad andare avantinel processo di". Gli exdi Sem e(nella foto), la società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all’occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori, si sono riuniti per fare il punto sui ricorsi presentati alla Corte didi Milano dai sei condannati in primo grado dal Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta. I giudici monzesi hanno inflitto 8 anni all’anziano patron Vittorio Romano Bartolini, 6 anni al manager omonimo Giuseppe Bartolini, 4 anni e mezzo all’ex presidente di Celestica Italia Luca Bertazzini e al membro del collegio sindacale Riccardo Toscano, 4 anni e 3 anni e 8 mesi ai colleghi Salvatore Giugni e Angelo Interdonato.