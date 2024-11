Ilgiorno.it - Chiara, chef del Bue Nero. La mia cucina tutta sostanza

"É vero, forse all’inizio ci hanno dovuto studiare un po’", ha raccontatoPannozzo. Lei,laziale (di Terracina) trapiantata a Verona, classe 1994, "ma appena finito l’alberghiero ho deciso di partire, per allargare le prospettive". Non ha mai avuto dubbi, la futura. Da bambina, a seguire le ricette di nonne e mamma. A scuola. Poi, nel 2016, al talent show “Hell’s Kitchen“. Carlo Cracco, dopo averla “condotta” in tv la chiama nella sua brigata. E comincia un’altra storia, il cui capitolo più recente è la conquista del prestigioso Premio Gambero Rosso 2024 per “Tradizione Futura”. Mercoledì alle 16porterà la sua sapienza sul palco della Fiera di Codogno nello showcooking promosso da Ascom-Confcommercio, in collaborazione con Bollicine di San Fiorano. "La nostra– ha spiegato così la sua filosofia culinaria a un quotidiano veronese la– non ha voluto necessariamente puntare sui classici e nemmeno sulle presentazioni pulite e minimali della‘gourmet’".