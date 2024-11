Oasport.it - BJK Cup 2024: Italia-Giappone, gli accoppiamenti. Cocciaretto nel primo singolare, poi Paolini a seguire

Leggi su Oasport.it

Sono stati rivelati poco fa glidel quarto di finale di Billie Jean King Cupche mette di fronte l’e il. Prima volta assoluta di questi due Paesi uno contro l’altro nella competizione femminile, un tempo nota come Fed Cup. E c’è anche un po’ di ragione storica, considerato che gli alti sono corrisposti a momenti diversi da una parte e dall’altra.Ad aprire le danze saranno Elisabettaed Ena Shibahara. La marchigiana vince dunque il ballottaggio con Lucia Bronzetti, e sarà così lei a esordire in un confronto inedito contro la giocatrice che fa più del doppio che della propria cifra, essendo numero 41 di specialità.A, Jasminesarà di scena contro la numero 1 nipponica di quelle presenti a Malaga, Moyuka Uchijima. Tra le due un unico precedente, a Zhengzhou lo scorso anno, vinto abbastanza facilmente dall’azzurra, che proprio in quella fase stava lanciandosi verso tutto quello che si è visto nel