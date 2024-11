Atp Finals 2024 Bolelli e Vavassori guardano già alla Coppa Davis | Pronti a scendere in campo

Leggi su Sportface.it

Simonee Andrea, dopo l’eliminazione al round robin delle Atp, sono già proiettati: “Siamoin, rispetto a questo sarà un altro tennis. È la nostra priorità, siamoad affrontare le partite decisive”, le parole di, che ha poi ricordato come l’Italia possa schierare “varie combinazioni di doppio. Noi giochiamo insieme da un anno e mezzo e siamo specializzati, ma chiaramente può giocare benissimo anche Jannik con uno di noi due”, ha spiegato ai microfoni di SuperTennis. “Se giochi con la nostra coppia, sai cosa possiamo dare. Altrimenti hai la carta Jannik, che solo con la sua presenza inspaventerebbe gli avversari, in coppia con uno di noi”, ha aggiunto.Sull’esperienza delle, chiusa dopo la sconfitta al tiebreak contro Arevalo/Pavic,ha sottolineato: “Su una superficie così veloce, quando il tiebreak ti scappa via nei primi punti, diventa molto complicato recuperare.