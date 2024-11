Lettera43.it - Arresti ultrà, la curva Nord dopo il pentimento di Beretta: «Infame»

Leggi su Lettera43.it

Davanti allo stadio San Siro, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, è apparso uno striscione firmato dallainterista con il messaggio: «La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità». Nel mirino Andrea, l’arrestato per l’omicidio di Antonio Bellocco, che ha deciso di collaborare con la giustizia., al centro di una faida per il controllo degli affari illeciti al secondo anello verde del Meazza, ha scelto di pentirsi e di raccontare ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia milanese la sua versione dei fatti. Il “Berro” ha cambiato avvocato, accettato il trasferimento insieme alla sua famiglia e confermato il suo impegno a rivelare segreti sulle dinamiche criminali legate allo stadio, sul delitto di Vittorio Boiocchi e sui traffici che coinvolgono le curve.