Tvpertutti.it - Anastasia Kuzmina incidente a Ballando: Milly Carlucci in ansia

Leggi su Tvpertutti.it

Momenti di grande tensione nella puntata di sabato 16 novembre 2024 dicon le Stelle.si è fatta male in diretta. La ballerina professionista ha subito un infortunio durante la sua esibizione con Francesco Paolantoni. La coppia stavasulle note di Tracce di Te di Francesco Renna, in una performance che il comico aveva dedicato alla sorella scomparsa, Tina.Paolantoni, visibilmente emozionato, ha raccontato il profondo legame con la sorella Tina, descrivendola come una figura fondamentale nella sua vita e carriera. "Mi portava al cinema da bambino, ed è grazie a lei che ho amato questo mestiere", ha confidato, rievocando la sua infanzia e i momenti cruciali della sua crescita personale e artistica. La dedica ha toccato il pubblico, ma l'esibizione è stata bruscamente interrotta dall'infortunio di, che è scivolata durante il ballo.