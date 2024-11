Gaeta.it - Alfedena: giovani atleti dello Sci Club portano energia e passione nel cuore dell’Abruzzo

Facebook WhatsAppTwitter La comunità di, un piccolo comune, si anima di vita e entusiasmo grazie all’impegno di circa 15iscritti all’ASD Sci. Questi ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 3 e i 17 anni, si allenano con dedizione, facendo dell’attività sportiva un vero e proprio stile di vita che si intreccia con le loro quotidianità. Con un palinsesto che si snoda in un calendario fitto di gare e allenamenti, la squadra si distingue per l’contagiosa che porta nelle vie e nei sentieri della zona.L’ASD Scidi: un punto di riferimento sportivoIl panorama sportivo locale è vivacizzato dall’ASD Scidi, che rappresenta un’importante realtà per il territorio, in grado di unire sport e socialità. I ragazzi si allenano in condizioni meteo variabili, spesso sfidando le difficoltà che la vita quotidiana presenta, con impegni scolastici e famigliari che influiscono sul loro tempo libero.