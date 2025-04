Trump preannuncia nuovi dazi sul tech e rilancia | Nessuno si salva

Trump tira dritto sui dazi. La settimana si apre con una dichiarazione che non lascia ben sperare e che non placa le incertezze della politica e dei mercati. "Non si salva Nessuno, soprattutto la Cina che è quella che ci ha trattato peggio", ha detto il presidente sul suo social Truth.

Pechino chiude i rubinetti: stop a terre rare e magneti Pechino ha risposto colpendo dove fa più comodo e più danno agli americani. Il ministro italiano dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha fatto intendere che con l’attuale inquilino della Casa Bianca trattare non sarà affatto semplice.

“Volevamo semplificare la situazione per molte altre aziende, perché vogliamo produrre i nostri chip, semiconduttori e altri prodotti nel nostro paese”, ha aggiunto.

Oggi il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, sarà a Washington per dare il via alle trattative con la Casa Bianca.

