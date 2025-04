Ariete Pallavolo Prato domina I’Giglio Castelfiorentino 3-0

Ariete Pallavolo Prato 3 I'Giglio Castelfiorentino 0 Ariete Prato: Bertelli, Cecchi., Ferri, Furlan, Gerl, Grucka, Lunardi, Mattei, Mennini, Nesi, Palandri, Talmaciu, Torri, Conticini Matile (L), All Nuti. I'Giglio: Anichini , Barnini, Del Carlo, Magherini, Malatesti, Nicosia, Viola, Picchianti, Pratelli, Sani, Scardigli, Talluri, Tofanari M., Tofanari S., Zingoni,Picchianti (L). All.ri Buoncristiani e Furiesi Arbitri: Joita e Papini. Risultato:Parziali: 25-10, 25-23, 25-22. Prato - I'Giglio inesistente nel primo set. Sul 15-6 Buoncristiani ha già consumato tutti i cambi; inutili quasi tutti gli ingressi. Non c'è storia: le biancorosse sono completamente ferme e soccombono al gioco di Prato. Sulla stessa scia il secondo, che si apre con un netto 8-3 per le pratesi. I'Giglio torna in partita con un incredibile recupero che dal 19-10 le porta al 20-20, merito soprattutto di Malatesti in attacco.

