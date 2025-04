Lazio Romagnoli gigante | il gol sotto la nord e dietro è un muro solo Soulé e Svilar gli rovinano la festa

Romagnoli, difensore della Lazio, grande protagonista del derby con la Roma: quinto gol stagionale e prestazione di alto livello Un derby che, nonostante un pareggio che non serve molto alla Lazio, Romagnoli difficilmente dimenticherà. Il difensore-tifoso biancoceleste è grandissimo protagonista fin dalle prime battute, quando costringe Svilar al miracolo su un . Calcionews24.com - Lazio, Romagnoli gigante: il gol sotto la nord e dietro è un muro, solo Soulé (e Svilar) gli rovinano la festa Leggi su Calcionews24.com Le pagelle di Alessio, difensore della, grande protagonista del derby con la Roma: quinto gol stagionale e prestazione di alto livello Un derby che, nonostante un pareggio che non serve molto alladifficilmente dimenticherà. Il difensore-tifoso biancoceleste è grandissimo protagonista fin dalle prime battute, quando costringeal miracolo su un .

Potrebbe interessarti anche:

Lazio-Roma 1-1 : Soulé risponde a Romagnoli nel derby della Capitale – Risultato e sintesi del match

. Allo Stadio Olimpico, nel posticipo della 32ª giornata di Serie A 2024/2025, è 1-1 il risultato finale tra biancocelesti e giallorossi: Romagnoli sblocca il match per la Lazio, ma è Soulé a firmare il pareggio della Roma con un gran gol nella ripresa.

Derby Lazio-Roma 1-1 - Soulé risponde a Romagnoli

The post Derby Lazio-Roma 1-1, Soulé risponde a Romagnoli appeared first on seriea24. Al 9? la replica giallorossa, corner di capitan Pellegrini per Mancini, che gira a botta sicura ma Mandas con un grande riflesso respinge.

Derby Lazio-Roma 1-1 - Soulé risponde a Romagnoli

Al quarto d’ora Angelino cerca il cross da posizione defilata, pallone fuori misura per Dovbyk ma che per poco non arriva a sorprendere Mandas. Un paio di minuti dopo l’ingresso in campo l’ex Barcellona e Chelsea ci prova da fuori area ma Svilar si fa trovare pronto.

Ne parlano su altre fonti Lazio-Roma, le pagelle: Svilar fa miracoli, Romagnoli e Luca Pellegrini in grande serata. Guizzo di Romagnoli, perla di Soulè: Lazio-Roma finisce 1-1. Lotta Champions aperta. Lazio-Viktoria Plzen le pagelle: super Romagnoli (7,5), bene Vecino (7) , Sulc e Kalvach ovunque (7), Dweh gig. Lazio-Udinese 1-1, risultato finale della partita di Serie A 2024-2025: gol di Thauvin e Romagnoli. ‘SVB’ – Rambaudi: “Mancata qualità davanti. Grande Romagnoli, bene Zac. E su Dia…”. Lazio-Roma 1-1, Soulè risponde a Romagnoli.

Lo riporta sport.virgilio.it: Pagelle Lazio-Roma 1-1: Romagnoli gol, Soulé fa il Dybala nel derby, Svilar è immenso, Pellegrini flop - Serie A 32a giornata, Lazio-Roma 1-1 pagelle: Romagnoli sblocca il derby, poi la perla di Soulé. Svilar para tutto, Pellegrini delude, ok anche Mandas.

Come scrive lazionews24.com: Gol Romagnoli, il difensore della Lazio sblocca il derby della Capitale – VIDEO - La Lazio ha sbloccato il derby della Capitale grazie ad un gol del suo difensore, Alessio Romagnoli, che ha portato i suoi in vantaggio All’Olimpico si sta giocando il derby della Capitale tra Lazio e ...

Riporta lalaziosiamonoi.it: Lazio, quanti gol dalla difesa: solo l'Inter ha fatto meglio - RASSEGNA STAMPA - Soulé risponde a Romagnoli, il derby finisce 1-1. La Lazio ha creato e sprecato tanto, troppo. Rimane però una serata positiva in cui bisogna vedere ...