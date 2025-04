Fatou la gorilla più vecchia del mondo compie 68 anni

Fatou, la gorilla più anziana del mondo, ha compiuto 68 anni, di cui 66 trascorsi in cattività nello zoo di Berlino. La storia di Fatou è molto simile a quella di tanti animali come lei: strappati dal proprio habitat per diventare oggetto di divertimento per i turisti. Leggi su Fanpage.it , lapiù anziana del, ha compiuto 68, di cui 66 trascorsi in cattività nello zoo di Berlino. La storia diè molto simile a quella di tanti animali come lei: strappati dal proprio habitat per diventare oggetto di divertimento per i turisti.

