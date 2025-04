361magazine.com - Arriviamo alle dolenti note: ecco un poker d’essai di dischi pensanti

. Avrete sentito dire qualche volta una frase del genere. Molto probabilmente, a meno che non siate quella parte analfabetizzata della nostra società, nel qual caso mi viene da chiedermi che diamine ci state facendo a leggere un mio scritto e soprattutto per quanto poi reggerete, potreste essere stati voi stessi a pronunciarla:. Un modo di dire che prelude a qualcosa di dolente, appunto, o di catastrofico, comunque di negativo, la frase in questione lì a preparare il terreno per quel che seguirà. Le, appunto. Quelle che, si direbbe, occupano militarmente le cronache dei giornali oggi, sia che si tratti di cronaca locale, sia quella più ampia che guardacose del mondo.che parlano di violenza per le strade, di femminicidi, di disastri ambientali, di guerre, di genocidi.