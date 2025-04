Bologna in emergenza | infortuni e sconfitta a Bergamo complicano la corsa Champions

Bologna esce da Bergamo con le ossa rotte. Oltre al danno del pesantissimo ko in chiave classifica, c’è pure la beffa dell’ennesimo infortunio: si ferma pure Nicolò Casale, costretto al cambio per un infortunio alla spalla sinistra rimediato in un contrasto con Ederson 20 minuti dopo il suo ingresso. E il numero 15 era entrato per sostituire Lucumi, sul cui pessimo primo tempo pesa un problema fisico che lo aveva messo in dubbio alla vigilia. La settimana che ha portato a Bergamo aveva raccontato di un Bologna incerottato, oltre che in emergenza. Calabria out fino alla semifinale di ritorno con l’Empoli per una distorsione alla caviglia, Ferguson e Skorupski ai box fino almeno alla sfida con l’Udinese per lesioni muscolari. Ma il logorio della stagione sta presentando un conto salato, in questo rush finale: in settimana si erano fermati Odgaard e Holm, per affaticamento muscolare e un ginocchio gonfio. Sport.quotidiano.net - Bologna in emergenza: infortuni e sconfitta a Bergamo complicano la corsa Champions Leggi su Sport.quotidiano.net Ilesce dacon le ossa rotte. Oltre al danno del pesantissimo ko in chiave classifica, c’è pure la beffa dell’ennesimoo: si ferma pure Nicolò Casale, costretto al cambio per uno alla spalla sinistra rimediato in un contrasto con Ederson 20 minuti dopo il suo ingresso. E il numero 15 era entrato per sostituire Lucumi, sul cui pessimo primo tempo pesa un problema fisico che lo aveva messo in dubbio alla vigilia. La settimana che ha portato aaveva raccontato di unincerottato, oltre che in. Calabria out fino alla semifinale di ritorno con l’Empoli per una distorsione alla caviglia, Ferguson e Skorupski ai box fino almeno alla sfida con l’Udinese per lesioni muscolari. Ma il logorio della stagione sta presentando un conto salato, in questo rush finale: in settimana si erano fermati Odgaard e Holm, per affaticamento muscolare e un ginocchio gonfio.

Il Bologna scivola a Bergamo : l’Atalanta si impone per 2-0

Cronaca del match Sul rettangolo verde bergamasco, alla prima occasione l’ Atalanta passa. Gli orobici, più feroci in avvio, indirizzano subito il match dalla loro parte, piegando un Bologna apparso meno tonico del solito.

Bologna in emergenza infortuni : trasferta a Bergamo decisiva per il finale di stagione

Ieri, infatti, non si sono allenati in gruppo Jens Odgaard ed Emil Holm, che saranno rivalutati in giornata per capire se potranno essere a disposizione per il lunch match di domenica.

Bologna : ripresa allenamenti per la sfida Champions a Bergamo

E’ in programma questa mattina alle 11 la ripresa degli allenamento del Bologna: inizia la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bergamo, scontro diretto che domenica alle 12.

