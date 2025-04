Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025 | codici per le classi di concorso accorpate TABELLA Ministero

In seguito all'accorpamento di alcune classi di concorso con il dm n. 255/2023 l'abilitazione conseguita per una classe di concorso vale anche per l'altra dell'accorpamento. I codici alfanumerici da utilizzare per l'inserimento delle abilitazioni nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, la cui domanda può essere presentata da oggi 14 aprile fino al 29 aprile.

