Trionfo del Team Hopplà nella gara dalla Maremma al Chianti

Team fiorentino Hopplà e il bis del catanese Alfio Andrea Bruno nella gara dalla Maremma al cuore del Chianti. Il Team diretto da Stefano Roncalli di patron Claudio Lastrucci, si dimostra irresistibile lanciando nell'ultimo km di un'ascesa finale lunga poco meno di tre chilometri con due tratti al 15 per cento e una pendenza media del 9,20, il siciliano Bruno recente vincitore della Coppa Martiri Montemaggio a Sam Gimignano, e il suo compagno di squadra Regnanti, ancora una volta brillante e piazzato in attesa di un successo che non può mancare per il bravo atleta di Incisa Valdarno. L'avversario più insidioso il giovane abruzzese Masciarelli che ha cercato di contrastare l'accelerazione decisiva di Bruno che ha tagliato il traguardo con 15 metri di vantaggio, in un arrivo alla spicciolata.

Ciclismo - il Team Hopplà ci sarà. Anno sabbatico invece per la Petroli Firenze

Montelupo Fiorentino, 29 gennaio 2025 - Definita la formazione del Team Hopplà 2025, dopo le diverse voci di abbandono dell’attività. Arrivo importante dalla Beltrami TSA quello di Edoardo Burani che ha sicuramente margini di miglioramento in rapporto alle sue doti.

