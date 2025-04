Sport.quotidiano.net - Successo per la gara trail nell'Appennino: quasi 600 partecipanti al Circuito Trail dei parchi

Grazie all’esperienza ed alla passione del club Mud & Snow di Marano il nostroospita nuovamente una(letteralmente su sentiero) di rilevanza nazionale, che è anche prima prova deldeidell’Emilia, occasione per correre fra le più belle ’location’ dell’emiliano. L’intenso programma della manifestazione dei Sassi comprende ben 4 distanze: la meno impegnativa è di 12 km., non competitiva; poi, in crescendo: 15 km. e ’short’ di 20 km., entrambe con dislivello verticale di 1.000 metri; ed infine il ’long’, 34 km. con dislivello di 1.950 metri. La prima soddisfazione è data dal numero dicomplessivi,600, di cui 110 non competitivi; in un momento in cui per molte corse non è facile raggiungere il numero deidegli anni precedenti ildella Riva mostra di accrescere il gradimento; ottimi poi i piazzamenti degli atleti modenesi, che hanno fatto incetta di podi.