Fortitudo Bologna 58 UNIEURO: Tavernelli 3, Parkovic 8, Harper 15, Gaspardo 2, Del Chiaro 11; Magro 2, Cinciarini 9, Pascolo 4, Pollone 8, Parravicini 5, Errede ne, Sanviti ne. All. Martino. Fortitudo FLATS SERVICE Bologna: Fantinelli 12, Bolpin 5, Mian 6, Gabriel 12, Freeman 16; Panni 3, Cusin 3, Battistini 1, Menalo ne, Bonfiglioli ne, Ferrucci Morandi ne. All. Caja. Arbitri: Salustri, Giovannetti, Lupelli. Note: parziali 11-11, 27-30, 51-47. Tiri da due: Forlì 10/24; Fortitudo 17/36. Tiri da tre: 10/30; 5/29. Tiri liberi: 17/24; 9/19. Rimbalzi: 42; 44. La Fortitudo cade a Forlì, subisce la terza sconfitta consecutiva e sprofonda in zona play in. Nel giorno che incorona Udine, vincitrice della stagione regolare e promossa in A con 2 turni di anticipo, la Fortitudo di Attilio Caja cade nel derby dell’Unieuro Arena. Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo Bologna cade a Forlì: terza sconfitta consecutiva nel derby Leggi su Ilrestodelcarlino.it UNIEURO 6758 UNIEURO: Tavernelli 3, Parkovic 8, Harper 15, Gaspardo 2, Del Chiaro 11; Magro 2, Cinciarini 9, Pascolo 4, Pollone 8, Parravicini 5, Errede ne, Sanviti ne. All. Martino.FLATS SERVICE: Fantinelli 12, Bolpin 5, Mian 6, Gabriel 12, Freeman 16; Panni 3, Cusin 3, Battistini 1, Menalo ne, Bonfiglioli ne, Ferrucci Morandi ne. All. Caja. Arbitri: Salustri, Giovannetti, Lupelli. Note: parziali 11-11, 27-30, 51-47. Tiri da due:10/24;17/36. Tiri da tre: 10/30; 5/29. Tiri liberi: 17/24; 9/19. Rimbalzi: 42; 44. La, subisce lae sprofonda in zona play in. Nel giorno che incorona Udine, vincitrice della stagione regolare e promossa in A con 2 turni di anticipo, ladi Attilio Cajaneldell’Unieuro Arena.

. Mutando, l'abusatissimo, detto del calcio l'Unieuro Forlì si mette in tasca una vittoria preziosissima nella sfida con la Fortitudo Bologna e la stacca in classifica in ottica playoff.

Per l’ingresso al palasport occorrerà mostrare un documento d’identità. Lo stesso coach Antimo Martino – altro ex della partita, insieme al capitano Daniele Cinciarini – fa leva su questo: "Veniamo da una partita deludente, dove a parte un secondo tempo giocato con grande agonismo, nel tentativo di rimettere in piedi una partita compromessa, siamo mancati per energia e presenza mentale.

