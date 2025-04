Lanazione.it - Invicta Sol Caffè: Settima Vittoria e Quarto Posto in Serie B Maschile

consecutiva, econsolidato, per l’Sol. La ventiseiesima giornata diha visto laper 3-2 (25-20, 15-25, 25-20, 19-25, 14-16) dei grossetani sul campo del Cus Genova. Primo set iniziato in maniera molto equilibrata, con le due formazioni che sono andate avanti punto a punto fino ad un piccolo break dei genovesi che sono stati bravi a portarsi avanti sul 16-11: un allungo importante che ha consentito alla formazione di casa di andare a vincere il primo set 25-20. Nella seconda frazione invece la formazione di Rolando ha giocato con una marcia in più. Dopo l’inizio sul 4-4, l’ha messo la testa avanti sul 9-7, per poi allungare e andare sul 14-9.capace di tenere nove punti di vantaggio in pochi minuti con una difesa molto attenta e con un attacco preciso che è andato spesso a segno.