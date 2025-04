Skating Club Albinea trionfa ai campionati italiani di pattinaggio con oro e bronzo

Skating Club Albinea che da Montichiari, dove si sono disputati i 26° campionati italiani di Sincro e Precision di pattinaggio a rotelle, porta a casa una medaglia d'oro, un bronzo e un quinto posto. Per la prima volta da quando esiste questa categoria, la "Small Sincro", il Precision Team Albinea vince il titolo tricolore dominando il campo composto da ben 14 team. Si tratta delle più piccole, gruppo composto da ragazze dai 12 ai 14 anni che possono iniziare un'attività agonistica ancor prima della categoria junior. E vediamo le giovani allenate da Giovanna Galuppo: Alice Benedetti, Anna De Nicola, Anna Manzini, Asia Montruccoli, Asia Benassi, Aurora Ferri, Aurora Bagni, Alice Salardi, Alice Benedetti, Carlotta Pigozzi, Emma Debbi, Lucia Rivolti, Sara Battazzi, Sophie Arlotti, Valeria Garofalo, Violante Bartoli.

