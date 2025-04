Diciannovenne ucciso in una sala slot a Cesa Caserta fermato un minorenne

sala slot in provincia di Caserta, è stato fermato un minorenne. La Procura per i minorenni di Napoli ha emesso un decreto di fermo. L’assassinio del giovane di Succivo è avvenuto domenica mattina. La vittima, come è emerso dalle indagini dei Carabinieri del gruppo di Aversa, è stata colpita alla giugulare con un colpo di pistola. Sono ancora in corso indagini degli investigatori dell’Arma per ricostruire le esatte modalità del fatto e per risalire al movente. II minore fermato è stato trasferito nel Centro di giustizia minorile Napoli in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.L'articolo Diciannovenne ucciso in una sala slot a Cesa (Caserta), fermato un minorenne proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Diciannovenne ucciso in una sala slot a Cesa (Caserta), fermato un minorenne Leggi su Ilfattoquotidiano.it Per l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero in unain provincia di, è statoun. La Procura per i minorenni di Napoli ha emesso un decreto di fermo. L’assassinio del giovane di Succivo è avvenuto domenica mattina. La vittima, come è emerso dalle indagini dei Carabinieri del gruppo di Aversa, è stata colpita alla giugulare con un colpo di pistola. Sono ancora in corso indagini degli investigatori dell’Arma per ricostruire le esatte modalità del fatto e per risalire al movente. II minoreè stato trasferito nel Centro di giustizia minorile Napoli in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.L'articoloin una),unproviene da Il Fatto Quotidiano.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini condotte. . E’ stato fermato un 17enne per l’omicidio di Davide Carbisiero, 20enne di Succivo trovato morto in una sala slot di Cesa.

Omicidio del 19enne Davide Carbisiero in una sala slot in provincia di Caserta: fermato un minorenne.

Nella tarda serata di ieri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un minore, gravemente indiziato del

