Eroe silenzioso, docente in territori dimenticati, in cotesti difficili, isolati e socialmente feriti. Tra vocazione e destino, la solitudine dei fuori sede, pendolari della speranza . Leggi su Orizzontescuola.it Una sveglia che suona, nel cuore di una notte che ancora indugia nel buio. Uomini e donne si alzano in silenzio, si muovono con gesti lenti, quasi rituali, tra i vapori del caffè e le luci tremolanti delle prime ore. Attraversano stazioni addormentate, strade deserte, traghetti sospesi nel silenzio dell’alba. Alle loro spalle lasciano figli che dormono, compagni che attendono, vite messe in pausa. Sono insegnanti. Eroi silenziosi, fari accesi nel buio dell’indifferenza, che ogni giorno portano luce dove manca, ascolto dove regna il rumore, presenza dove troppo spesso c'è solo assenza.L'articoloin, in. Tra, ladei

Addio ad Álvaro Mangino - l’eroe silenzioso delle Ande : “Scioglieva neve per dissetarci”

È morto a 71 anni a Montevideo Álvaro Mangino Schmid, uno dei sedici sopravvissuti al disastro aereo delle Ande del 13 ottobre 1972. Tra di loro c’era anche Mangino, allora diciannovenne, convinto a salire a bordo da Marcelo Pérez, capitano della squadra di rugby degli Old Christians.

Vent’anni fa la morte di Nicola Calipari : l’eroe silenzioso che salvò Giuliana Sgrena

Quel giorno, Nicola Calipari, un funzionario del SISMI, il Servizio informazioni e sicurezza militare, si distinse per dedizione ed encomiabile coraggio, sacrificando la propria vita per proteggere la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena, in un incidente controverso che avrebbe scosso l’intero Paese, e avrebbe messo in luce la fragilità della sicurezza internazionale e i rapporti con gli Stati Uniti che si resero colpevoli del tragico errore.

Gino Bartali - l’eroe silenzioso

Quel coraggio indomito. Vai al cine, vacci tu!". Una vicenda da raccontare. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E supportando così una rete della Resistenza che permise di salvare centinaia di persone.