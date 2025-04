I dazi sui chip preoccupano le Big Tech Trump annuncia la nuova stretta

Trump promette di colpire tutto e tutti, senza eccezioni. Smartphone, pc e chip restano nel mirino della Casa Bianca, formalmente esentati ma solo per qualche settimana. L'obiettivo dichiarato è ridisegnare la geografia industriale americana, anche a costo di danneggiare le grandi aziende del Tech.Sullo sfondo troviamo, di contro, la mossa cinese di congelare terre rare e materiali critici, la reazione infuocata di Pechino, la confusione nei mercati e la pressione crescente sull'economia globale, mentre Giorgia Meloni si avvia verso l'incontro di giovedì alla Casa Bianca. Nessuna tregua, solo una nuova fase dello scontro commerciale più infuocato degli ultimi anni.Nuove tariffe Usa sul Tech: chip, smartphone e pc nel mirinoHoward Lutnick, numero uno del Commercio americano, non ha usato giri di parole né tentato equilibrismi lessicali.

Trump ha annunciato nuovi dazi su chip - smartphone e semiconduttori

Ray Dalio, fondatore di Bridgewater, teme che gli Stati Uniti stiano scivolando verso una recessione, o «qualcosa di peggio, se questa politica non viene corretta».

Trump : stiamo valutando dazi sui chip per la sicurezza nazionale

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che “stiamo valutando dazi sui chip per la sicurezza nazionale”. Trump: stiamo valutando dazi sui chip Dopo lo stop temporaneo dei dazi su smartphone e PC, il […].

Trump : "Dazi sui chip erano al 20% - sospensione è fake news" | "Riportare produzione negli Usa - non saremo ostaggio di Pechino"

Trump cala nei sondaggi, colpa della gestione economica del Paese. Pechino chiede agli Usa di cancellare "totalmente" le tariffe doganali reciproche. Giorgetti: "Negoziato non semplice".

