Atalanta supera Bologna 2-0 e consolida il terzo posto in Serie A

Atalanta si riprende il ruolo di terza forza del campionato vincendo al Gewiss lo 'spareggio Champions' contro il Bologna per 2-0, dopo una partita combattuta, ma indirizzata subito verso i nerazzurri, già avanti di due gol dopo appena venti minuti. Dea che ha ritrovato la vittoria casalinga che mancava da 111 giorni, dal 22 dicembre contro l'Empoli, e ha ritrovato il gol casalingo che mancava da 71 giorni, dal primo febbraio contro il Torino, ritrovando anche i tre punti che mancavano da un mese, salendo a 61 punti, scavando un solco di quattro punti, con il vantaggio del confronto diretto favorevole, dal Bologna. Che ha vissuto una giornata no a Bergamo, interrompendo la sua lunga striscia positiva (19 punti nelle ultime sette gare) compromettendo la gara nell'avvio, finendo sotto già dopo due giri di lancette: lancio da dietro di Pasalic, corsa di Bellanova a destra e cross con il contagiri per l'inserimento di Retegui, bravo a bruciare la doppia marcatura di Beukema e di un Lucumi' in ritardo.

