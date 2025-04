CQS Pistoia salva Tempio Chiazzano retrocesso | i verdetti della Prima categoria

Prima categoria. E c’è chi può esultare, chi deve ancora incrociare le dita e chi deve prepararsi a giocarsi il tutto per tutto agli spareggi. Si parte dal girone A, dove a far festa è indubbiamente il CQS Pistoia: il 3-3 casalingo contro l’Atletico Lucca porta infatti in dote la salvezza diretta senza dover passare dal giogo dei playout. Serviva un punto per vanificare l’eventuale successo del Serricciolo, facendo scattare la "forbice", e così è stato. Pollice verso invece per il Tempio Chiazzano, al quale non è bastato un secondo scorcio stagionale su buoni livelli per rimediare alla partenza con il freno a mano: il Porcari si è infatti aggiudicato quello che era uno scontro-salvezza anticipato, imponendosi fra le mura amiche con un netto 4-0. Lanazione.it - CQS Pistoia salva, Tempio Chiazzano retrocesso: i verdetti della Prima categoria Leggi su Lanazione.it Si è chiusa la regular season del campionato di. E c’è chi può esultare, chi deve ancora incrociare le dita e chi deve prepararsi a giocarsi il tutto per tutto agli spareggi. Si parte dal girone A, dove a far festa è indubbiamente il CQS: il 3-3 casalingo contro l’Atletico Lucca porta infatti in dote la salvezza diretta senza dover passare dal giogo dei playout. Serviva un punto per vanificare l’eventuale successo del Serricciolo, facendo scattare la "forbice", e così è stato. Pollice verso invece per il, al quale non è bastato un secondo scorcio stagionale su buoni livelli per rimediare alla partenza con il freno a mano: il Porcari si è infatti aggiudicato quello che era uno scontro-salvezza anticipato, imponendosi fra le mura amiche con un netto 4-0.

Potrebbe interessarti anche:

Fivizzanese promossa in Prima categoria : festa storica a Fivizzano

In campo, mentre giocatori, tecnici e dirigenti davano giustamente libero sfogo alla loro gioia, anche con fumogeni, è entrato anche un cavallo al galoppo, con i vessilli biancazzurri, cavalcato da un tifoso con la maglia della Fivizzanese.

Prima Categoria / La Filottranese inguaia la Labor : 2-0 al “San Giobbe”

All. , Stura, Lorenzini A. I laborini restano ultimi e ora hanno le spalle al muro. Nel girone C la Passatempese si porta fuori dai play-out battendo 0-2 il Montemilone Pollenza FILOTTRANO, 13 aprile 2025 – La Filottranese vince all’inglese contro la Labor e torna all’ottavo posto.

Promozione - il Geotermica perde i playout contro l'Atletico Piombino - è retrocessione in Prima Categoria

. Il Geotermica non riesce nell'obbiettivo e perde 1 a 0 contro l'Atletico Piombino, i rossoblù per mantenere la categoria avrebbero dovuto vincere ma la rete di Lunghi nel finale del primo tempo ha sancito la retrocessione in Prima Categoria, non sono bastati i due cambi in panchina per dare lo.

Ne parlano su altre fonti CQS Pistoia salva, Tempio Chiazzano retrocesso: i verdetti della Prima categoria. Termina a reti bianche il derby tra il Tempio Chiazzano e il C.Q.S. Pistoia.

pistoiasport.com riferisce: Prima Categoria: CQS, Tempio e Atletico si salvano se… - Alla vigilia dell’ultimo turno le tre pistoiesi lottano ancora per salvarsi, ma per farcela servono punti e risultati favorevoli dagli altri campi La lotta salvezza è ormai giunta alle battute finali: ...

Riporta pistoiasport.com: Prima, il derby tra CQS e Tempio finisce con un pari inutile per entrambe - Un gol per tempo basta a fissare il risultato, di poco aiuto per le due classifiche. Adesso CQS e Tempio sono costrette a vincere sempre Una sconfitta sarebbe stata fatale per il Tempio e difficilissi ...

Scrive msn.com: Prima e seconda. Tris del CQS Pistoia. AM Aglianese ko. Pescia a segno - Partendo dal girone A di Prima, netto 3-0 del CQS Pistoia contro i Diavoli Neri Gorfigliano, mentre una rete di Paolatonio non ha impedito ad un Tempio Chiazzano con un piede ormai in Seconda di ...