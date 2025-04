Benedetta Pilato già fuori dai Mondiali nei 100 rana Resta una sola carta disponibile

Benedetta Pilato alla finale dei 100 rana è stata tra le notizie principali del day-1. La campionessa nostrana, entrata nell’atto conclusivo col quinto crono, ha deciso di non partecipare, dando spazio alle proprie “colleghe”.Una decisione frutto della volontà di cimentarsi con maggior impegno e dedizione nei 50 rana, distanza per lei più naturale, dopo la notizia che a Los Angeles 2028 anche questa specialità farà parte del programma a Cinque Cerchi? Resta il fatto che solo in questa gara Benny potrà tentare di qualificarsi ai Mondiali di quest’anno a Singapore.Sì, perché la finale dei 100 rana femminili è stata di altissima qualità e sono state ben due a staccare il biglietto per la rassegna iridata, ovvero Anita Bottazzo e Lisa Angiolini, con la veneta che ha sbriciolato il proprio personale con un crono da 1:05. Oasport.it - Benedetta Pilato già fuori dai Mondiali nei 100 rana. Resta una sola carta disponibile Leggi su Oasport.it Il primo giorno dei campionati italiani di nuoto a Riccione è già nell’album dei ricordi e sicuramente la rinuncia dialla finale dei 100è stata tra le notizie principali del day-1. La campionessa nost, entrata nell’atto conclusivo col quinto crono, ha deciso di non partecipare, dando spazio alle proprie “colleghe”.Una decisione frutto della volontà di cimentarsi con maggior impegno e dedizione nei 50, distanza per lei più naturale, dopo la notizia che a Los Angeles 2028 anche questa specialità farà parte del programma a Cinque Cerchi?il fatto che solo in questa gara Benny potrà tentare di qualificarsi aidi quest’anno a Singapore.Sì, perché la finale dei 100femminili è stata di altissima qualità e sono state ben due a staccare il biglietto per la rassegna iridata, ovvero Anita Bottazzo e Lisa Angiolini, con la veneta che ha sbriciolato il proprio personale con un crono da 1:05.

