Fgl-Zuma Castelfranco festeggia la salvezza in Serie A2 con una vittoria decisiva

Zuma Castelfranco 3Offanengo 0 Fgl-Zuma Castelfranco: Zuccarelli 10, Colzi n.e., Salinas 11, Tosi, Braida 1, Vecerina 9, Ferraro 6, Tesi (L), Fucka 10, Fava 11, Lotti 2, Bisconti (L) pos 60%. Allenatore: Bracci.Trasporti Bressan.Offanengo: Bridi, Martinelli 5, Salvatori 2, Compagnin 2, Favaretto 10, Campagnolo 2, Tellone (L), Rodic 5, Tommasini, Caneva 6, Nardelli 2, Pinetti 2, Bole 5. Allenatore: Giorgio Bolzoni. Note: Fgl-Zuma: Muri punto 9, aces 8, battute sbagliate 6. Offanengo: Muri punto 9, aces 3, errori in battuta 6. Parziali: 25-14, 25-15, 26-24. È salvezza per la Fgl-Zuma Castelfranco che vincendo contro la Trasporti Bressan Offanengo festeggia la permanenza in Serie A2. Un risultato straordinario per una squadra giovane e al primo anno in questa categoria, capace però di mostrare una crescita esponenziale sia sotto l’aspetto tecnico che mentale. Sport.quotidiano.net - Fgl-Zuma Castelfranco festeggia la salvezza in Serie A2 con una vittoria decisiva Leggi su Sport.quotidiano.net Fgl-3Offanengo 0 Fgl-: Zuccarelli 10, Colzi n.e., Salinas 11, Tosi, Braida 1, Vecerina 9, Ferraro 6, Tesi (L), Fucka 10, Fava 11, Lotti 2, Bisconti (L) pos 60%. Allenatore: Bracci.Trasporti Bressan.Offanengo: Bridi, Martinelli 5, Salvatori 2, Compagnin 2, Favaretto 10, Campagnolo 2, Tellone (L), Rodic 5, Tommasini, Caneva 6, Nardelli 2, Pinetti 2, Bole 5. Allenatore: Giorgio Bolzoni. Note: Fgl-: Muri punto 9, aces 8, battute sbagliate 6. Offanengo: Muri punto 9, aces 3, errori in battuta 6. Parziali: 25-14, 25-15, 26-24. Èper la Fgl-che vincendo contro la Trasporti Bressan Offanengola permanenza inA2. Un risultato straordinario per una squadra giovane e al primo anno in questa categoria, capace però di mostrare una crescita esponenziale sia sotto l’aspetto tecnico che mentale.

