Inter Bayern Monaco è allarme diffidati per Inzaghi! In 6 rischiano di saltare l’eventuale semifinale

Inter Bayern Monaco, è allarme diffidati per Inzaghi! In 6 rischiano di saltare l’eventuale semifinale: ecco chi sono i calciatori a rischio squalificaA pochi giorni da Inter Bayern Monaco, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in casa nerazzurra si accende l’allarme relativo ai tanti calciatori in diffida e a rischio squalifica per l’eventuale semifinale. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Inzaghi non farà calcoli per la partita di mercoledì a San Siro, ma spera che i suoi titolarissimi vengano, per quanto possibile, risparmiati dai cartellini gialli: sono 6 i calciatori a rischio squalifica.Inter Bayern Monaco – «Tra i pensieri di Simone Inzaghi – non sono certo pochi al momento -, ce n’è uno colorato, tendente tra il giallo e il rosso. Sei suoi soldati, infatti, in caso di ammonizione contro il Bayern al ritorno dei quarti, salterebbero l’eventuale andata della semifinale di Champions, attesa (assai probabilmente) a Barcellona tra il 29 e il 30aprile. Internews24.com - Inter Bayern Monaco, è allarme diffidati per Inzaghi! In 6 rischiano di saltare l’eventuale semifinale Leggi su Internews24.com di Redazione, èper! In 6di: ecco chi sono i calciatori a rischio squalificaA pochi giorni da, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in casa nerazzurra si accende l’relativo ai tanti calciatori in diffida e a rischio squalifica per. Come spiega la Gazzetta dello Sport,non farà calcoli per la partita di mercoledì a San Siro, ma spera che i suoi titolarissimi vengano, per quanto possibile, risparmiati dai cartellini gialli: sono 6 i calciatori a rischio squalifica.– «Tra i pensieri di Simone– non sono certo pochi al momento -, ce n’è uno colorato, tendente tra il giallo e il rosso. Sei suoi soldati, infatti, in caso di ammonizione contro ilal ritorno dei quarti, salterebberoandata delladi Champions, attesa (assai probabilmente) a Barcellona tra il 29 e il 30aprile.

Di seguito la probabile formazione per Inter-Bayern Monaco nell’anti-vigilia del match: (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Inter-Bayern Monaco, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si gioca mercoledì 14 aprile alle 21:00 allo Stadio Meazza.

I nerazzurri hanno centrato un successo pesantissimo in Baviera grazie alla reti di capitan Lautaro Martinez e Frattesi, quest’ultima giunta subito dopo il pareggio di Muller.

