Sonepar Padova domina Yuasa Battery 3-0 in Superlega Antonov celebra 400 gare

Sonepar Padova 3Yuasa Battery 0 Sonepar : Stefani 15, Masulovic 1, Mayo Liberman 15, Diez (L2) ne, Falaschi 2, Polo 7, Plak ne, Toscani (L1) 57% (36% perf.), Galiazzo 1, Pedron, Orioli 10, Porro ne, Truocchio 7, Crosato ne. All. Cuttini Yuasa Battery GROTTAZZOLINA: Zhukouski ne, Antonov 7, Cubito, Vecchi (L2) ne, Bardarov 1, Demyanenko 4, Mattei 5, Comparoni ne, Petkovic ne, Marchiani 1, Cvanciger 12, Tatarov 9, Marchisio (L1) 36% (14% perf.). All. Ortenzi. Arbitri: Rossi - Scotti Parziali: 25-22 (28’), 25-19 (24’), 25-17 (21’) Note: spettatori 2158. Padova: 16 errori in battuta, 8 ace, 7 muri vincenti, 62% in ricezione (34% perf), 64% in attacco. Grottazzolina: 10 errori in battuta, 4 ace, 3 muri vincenti, 37% in ricezione (9% perf), 48% in attacco. Senza Petkovic, Zhukouski e Comparoni fermi ai box una Yuasa Battery con poco smalto cede 3-0 in casa di Padova, trovandosi subito a rincorrere senza mai riuscire ad essere realmente in gara. Ilrestodelcarlino.it - Sonepar Padova domina Yuasa Battery 3-0 in Superlega, Antonov celebra 400 gare Leggi su Ilrestodelcarlino.it : Stefani 15, Masulovic 1, Mayo Liberman 15, Diez (L2) ne, Falaschi 2, Polo 7, Plak ne, Toscani (L1) 57% (36% perf.), Galiazzo 1, Pedron, Orioli 10, Porro ne, Truocchio 7, Crosato ne. All. CuttiniGROTTAZZOLINA: Zhukouski ne,7, Cubito, Vecchi (L2) ne, Bardarov 1, Demyanenko 4, Mattei 5, Comparoni ne, Petkovic ne, Marchiani 1, Cvanciger 12, Tatarov 9, Marchisio (L1) 36% (14% perf.). All. Ortenzi. Arbitri: Rossi - Scotti Parziali: 25-22 (28’), 25-19 (24’), 25-17 (21’) Note: spettatori 2158.: 16 errori in battuta, 8 ace, 7 muri vincenti, 62% in ricezione (34% perf), 64% in attacco. Grottazzolina: 10 errori in battuta, 4 ace, 3 muri vincenti, 37% in ricezione (9% perf), 48% in attacco. Senza Petkovic, Zhukouski e Comparoni fermi ai box unacon poco smalto cede 3-0 in casa di, trovandosi subito a rincorrere senza mai riuscire ad essere realmente in gara.

Potrebbe interessarti anche:

Yuasa Battery Grottazzolina cerca riscatto nei Playoff Challenge a Padova

Una stagione lunghissima quella della Yuasa, la prima da squadra di Superlega, un piccolo capolavoro per un centro di 3mila abitanti. Ma prima Padova dove fare punti sarebbe molto importante.

Yuasa Battery Grottazzolina sfida Sonepar Padova per i Playoff Challenge

E’ la seconda sfida consecutiva in trasferta in attesa di una quattro giorni casalinga tutta da vivere per coach Ortenzi e i suoi ragazzi che il prossimo 19 aprile alle ore 20,30 riceveranno la visita di Verona mentre mercoledì 23 Aprile se la vedranno sempre al PalaSavelli contro Milano.

Yuasa Battery Grottazzolina pronta per i Playoff Challenge contro Sonepar a Padova

Intanto fino all’11 aprile è possibile esercitare la prelazione per la conferma dei vecchi abbonamenti: oggi al PalaGrotta, il 10 e l’11 aprile al PalaSavelli ed in entrambi i casi sempre dalle ore 18 alle ore 20.

Ne parlano su altre fonti Sonepar Padova domina Yuasa Battery 3-0 in Superlega, Antonov celebra 400 gare. Superlega 2024/2025: risultati, tabellini e classifica dopo la settima giornata di ritorno · Pallavolo maschile. Notizie di sport di Marche di oggi.

Scrive msn.com: Sonepar Padova domina Yuasa Battery 3-0 in Superlega, Antonov celebra 400 gare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Secondo msn.com: Yuasa Battery Grottazzolina cerca riscatto nei Playoff Challenge a Padova - Dopo un esordio negativo, la Yuasa Battery Grottazzolina affronta Padova nei Playoff Challenge per un cambio di rotta.

msn.com comunica: Yuasa Battery Grottazzolina pronta per i Playoff Challenge contro Sonepar a Padova - La Yuasa Grottazzolina si prepara per i Playoff Challenge contro Sonepar a Padova, puntando a un percorso europeo.