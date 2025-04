Lanazione.it - Pallavolo Grosseto sconfitta dal Volleyrò Casal de Pazzi: salvezza a rischio

Bruttain otticaper laGiorgio Peri a Roma. La formazione femminile di B2 allenata da Rossano Rossi ha perso 3-2 sul campo deldeRoma. Era una partita da vincere in otticca, e invece la giovane formazione romana – composta da under 16 – ha fatto valere le proprie qualità. Romane avanti di due set, poi riprese dalle grossetane che però hanno pagato lo sforzo per poi andare a perdere al quinto set. E’ stata una partita davvero emozionante, una battaglia. Dopo un inizio in discesa, con i primi due set vinti dalle dalle padroni di casa, le grossetane hanno tentato di ribaltare il risultato, ma ilha tirato fuori grinta e cuore, conquistando una vittoria al tie-break per 3-2 (26-24, 25-17, 20-25, 19-25, 15-9). Un successo che dimostra la tenacia e il carattere di questa squadra, capace di superare le difficoltà e di lottare fino all’ultimo punto.