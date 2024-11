Ilgiorno.it - Viaggio al termine dell’idea di uomo. Da “Mare fuori“ al nudo dell’anima

"Oggi ho paura di perdermi di nuovo, di tornare a censurarmi di nuovo.". L’attore Massimiliano Caiazzo si mette anella performance che inaugura, a Milano, “The Renaissance Boys“. Un progetto di Caiazzo e dell’artista italiano Luca MR. Un percorso, artistico ed esistenziale, alla riscoperta dell’essere umano, oltre gli stereotipi di genere e i modelli tossici imposti dalla società, per rispondere alla domanda: cosa vuol dire essere un giovaneoggi? Tutto nasce dall’incontro di due ragazzi ben noti alle cronache culturali nazionali e internazionali. Caiazzo ha conquistato il grande pubblico con il ruolo di Carmine in ““ ed è considerato uno dei nomi più promettenti del cinema italiano. Luca MR è pittore e scultore, dal carattere eclettico, vanta già collaborazioni con gallerie ed eventi di prestigio mondiale (dal Grand Palais di Parigi al Museum and University di Hong Kong).