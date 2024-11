Valencia Mazòn si scusa ma non lascia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.55 Carlos Mazon, governatore della regione di, flagellata dall'alluvione Dana, ha ammesso "errori" nella gestione dell'emergenza e si èto. "Non eluderò le mie responsabilità", ha detto, pur senza annunciare dimissioni.parlava al parlamento regionale e fuori parecchi cittadini erano radunati per ascoltarlo. "Bugiardo" e "assassino",hanno gridato alcuni mentre parlavaha chiamato in causa lo Stato centrale su aiuti e coordinamento. Secco il governo a Madrid:deve dare "moltissime spiegazioni e risposte".