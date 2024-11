Ilgiorno.it - Una luce al Sacro Monte. Led e fari alla XII cappella

Nell’Anno Santo 2025 il santuario di Santa Maria delsarà una delle tre chiese giubilari della provincia di Varese, insiemebasilica di Grate e al santuario di Saronno. In vista dello storico appuntamento, parte un progetto nato spontaneamente sul territorio graziecollaborazione tra l’associazione Varese in Maglia e la parrocchia del. “Unaal“ è il nome dell’iniziativa, che consiste in una raccolta fondi che si svolgerà nei prossimi mesi con l’obiettivo di arrivare a quota 10mila euro, importo necessario per il rifacimento dell’impianto di illuminazione della XII. Si punta così a replicare quanto già realizzato nelle cappelle XIII e XIV, con una nuovacapace di valorizzare al meglio il complesso architettonico, artistico e statuario presente all’interno.