Lanazione.it - Un gigante del mare: varato il nuovo “Jane’s 7”, ultimo gioiello di Benetti

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 15 novembre 2024 – Grande festa al cantiere Lusben per il varo del primoClass 44M realizzato per un giovane armatore statunitense, che dicono già esperto di yachting, ed evidentemente rimasto affascinato dal progetto e dalla bellezza stilistica e funzionale di questo ennesimo capolavoro Made in Italy. È’ stato battezzato Juno’s 7, ed è la nave da diporto “ammiraglia” delle varie serie con scafo in Grp e fibra di carbonio, opera della penna magica dell’architetto Giorgio Maria Cassetta, che ha firmato gli esterni e gli interni, e che continua così la tradizione stilistica deicon prua a punta e non verticale, oltre alla soluzione dell’area beach a poppa. Juno è il nomignolo della moglie dell’armatore – e madre di cinque figli che la chiamano così– e 7 sta per i componenti della famiglia.