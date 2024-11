Ilfoglio.it - Tra Salvini, Musk e Kristi Noem. Se solo fossimo capaci di riderne

Leggi su Ilfoglio.it

Ah, se invece di essere disgustati fino all’orlo e oltredi bearci della comicità presente. Potremmo morire dal ridere., Matteo, ha detto “zecche rosse.”, e una quantità di commentatori attempati se ne sono stupiti e quasi inteneriti come di un’espressione superata, di quando andavano a scuola. Ma era appena il luglio del 2019 quando, sempre per conto del governo italiano, lui aveva apostrofato così una giovane donna in gamba: “zecca tedesca”. Questo non era comico, era ributtante. Comicissimo è inveceche l’altra sera in tv dice: “vorrei sommessamente osservare.”. Sommessamente. Ascolta, si fa sera. Ancora niente rispetto a Donald Trump in visita a Joe Biden, e lo ringrazia per “la transizione più liscia possibile”. Senza nemmeno un bagnetto di sangue.