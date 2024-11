Ilgiorno.it - “Ti taglio la testa e la faccio trovare a tua madre”: ecco come la ‘ndrangheta muove i fili in Brianza

CORREZZANA – “Il Paper market era controllato dagli associati attraverso la Safra srl titolare d’affitto del ramo di azienda, amministrata da altri ma gestita da loro ed era la base logistica del gruppo” a Correzzana, dove si tenevano “gli incontri tra i partecipi e anche con i soggetti che entravano in affari con loro oppure ne diventavano vittime e proprio lì subivano le minacce”. Confermata dagli inquirenti sentiti ieri in aula la tesi d’accusa della Procura della Direzione distrettuale antimafia di Milano che sta al centro del processo al Tribunale di Monza sulla presunta rete mafiosa del Comasco sgominata con gli arresti nel 2021. Al dibattimento, dove si è costituita parte civile WikiMafia, la prima e più grande enciclopedia sulle mafie e il movimento antimafia, fondata a Milano nel 2012, sono imputati Michele Oppedisano, 55 anni, residente a Bosisio Parini in provincia di L, nipote di Domenico Oppedisano, “capo crimine della” in Calabria e ritenuto a sua volta boss della cosca Pesce e afato alla “locale didi Erba”, provincia di Como.